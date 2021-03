Woningschade door de storm? Dit kun je het beste doen

In het hele land kwamen vandaag zware windstoten voor van 80 tot 90 kilometer per uur voor, en in het noorden en westen van 100 tot 110 kilometer per uur. Huizen en gebouwen raakten flink beschadigd. Gedupeerden maken de schade op en staan voor de vraag of ze die vergoed krijgen. Hoe zit het eigenlijk met die schade?

De meeste particuliere woonhuisverzekeringen dekken schade door storm. Dat geldt voor de woning, de inhoud van de woning en voor schuttingen. Het Verbond van Verzekeraars komt met deze samenvatting:

- Soms is sprake van een maximale vergoeding voor schade aan voorwerpen die aan de woning zijn bevestigd.

- Vaak geldt er een eigen risico.

- Niet verzekerd: schade door slecht onderhoud.

Opstalverzekering

Meld de schade direct bij je verzekeraar, adviseert Vereniging Eigen Huis. Stel je hebt weggewaaide dakpannen, gesneuvelde ramen of een omgevallen schutting: dat valt allemaal onder de opstalverzekering. Een opstalverzekering is verplicht voor huiseigenaren met een hypotheek.

Of je opstalverzekering de stormschade vergoedt, hangt af van de vraag of het wel om een storm gaat, meldt vergelijkingssite Independer. Officieel spreken we van storm vanaf windkracht 9. Een verzekeraar vindt al dat het stormt bij windkracht 7 (14 meter per seconde). Dat is een voordeel, want windkracht 7 is al hard genoeg om schade aan je huis te veroorzaken. Vandaag werd die windkracht overal gemeten.

Inboedelverzekering

Losliggende spullen in de tuin, zoals partytenten, barbecues en tuinmeubelen kunnen dan weer niet worden verhaald. Die vallen onder de inboedelverzekering. De inboedel is alles in huis en in de tuin wat niet nagelvast zit. Heb je stormschade aan spullen die ‘toevallig’ buiten lagen? Of doordat je ramen en deuren tijdens de storm niet gesloten hebt? Dan worden de kosten niet of niet volledig vergoed.

Wel is er bij storm vaak een eigen risico van 225 tot 500 euro. Iedere verzekeraar heeft weer zijn eigen tarief dat bij stormschade vaak hoger is dan bij andere oorzaken. Eventuele schade moet zo snel mogelijk worden gemeld. De verzekeraar geeft dan aan wat er moet gebeuren. Soms wil de verzekeraar eerst een schade-expert langs sturen om de schade op te nemen.

Beperk de schade

Vervolgens is het zaak om je bezig te houden met het beperken van de schade. Zet een emmer onder een lekkend dak om je parket te beschermen. Of leg een kleed over je meubilair, meldt de site van Vereniging Eigen Huis.

Het beperken van de schade betekent niét dat je de stormschade moet opruimen. De expert van je verzekeraar of tussenpersoon die langskomt, wil de schade goed op kunnen nemen. Bij ernstige schade kun je een noodreparatie uitvoeren. Doe dat alleen niet zonder overleg met de verzekeringsmaatschappij en bewaar alle documentatie en bonnetjes van deze reparatie.

Foto’s

Niet onbelangrijk: maak foto’s van de situatie ter plekke. Daarmee voorkom je dat je achteraf discussies met de verzekering.

De verschillende verzekeringen

Bij schade door noodweer, zoals extreme neerslag, hagel en storm, krijg je meestal te maken met de volgende verzekeringen:

De opstalverzekering dekt schade aan het huis, zoals de muren en plafonds.

De inboedelverzekering dekt schade aan de spullen in het huis, zoals meubels.

De beperkte cascoverzekering of volledige cascoverzekering (allrisk) verzekeren een auto voor schade door noodweer. Bij een WA-verzekering valt dit niet onder de dekking.

