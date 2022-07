Yvonne vertrekt naar Zeeland en zet woning te koop: ‘Voelt als eengezinswoning, maar is groter’

Arno en Yvonne kochten het huis in 2003 als nieuwbouw om er vervolgens in de loop van 2004 in te trekken. Ze zochten een huis met meer ruimte voor zichzelf en hun oudste zoon Kai. ,,En we wilden graag een kleinere, onderhoudsvriendelijke tuin. Hier vonden we precies dat”, zegt Yvonne. ,,Het huis is heel centraal gelegen, maar wel in het groen. Het wijkpark Tolhek is voor de deur en om de hoek is natuurgebied De Groenzoom.”