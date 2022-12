Ze belde advocaat en krant, en ineens werd de warmtepomp van Huriye wél gemaakt

Huriye Hun (48) huurt een hoekwoning in de wijk Meijhorst. Woningcorporatie Portaal heeft het huis in 2019 voorzien van een warmtepomp. Daar is al langer gedoe mee, maar sinds twee maanden doet de verwarming het helemaal niet meer. Vanaf de eerste dag van december was het ook afgelopen met warm water.

Ventilatorkacheltjes

Hun hield haar woning de afgelopen weken warm met twee ventilatorkacheltjes van Portaal. Ze leeft van een uitkering omdat ze arbeidsongeschikt is vanwege leverproblemen. Dagelijks moet ze zichzelf medicatie toedienen, wat vanwege de stress en de kou lastig is.

Hun probeerde het probleem op te lossen, maar kreeg het gevoel van het kastje naar de muur te worden gestuurd door Portaal, de installateur en de leverancier van de pomp. De warmtepomp zou pas 21 december gerepareerd kunnen worden, negen dagen na haar zoveelste telefoontje.

Huriye Hun en haar Siberische husky Sky.

Brief voor rechtbank lag al klaar

Advocaat Dirk Dekker uit Wijchen stond woensdag op het punt een rechtszaak aan te spannen tegen Portaal: Hun en haar hond verdienden op z’n minst een warm hotel in Nijmegen tot de warmtepomp gerepareerd zou zijn. De brief voor de rechtbank lag al klaar.

,,Natuurlijk heb ik Portaal geprobeerd te bellen, maar ik kwam er niet doorheen. Nu ben ik ook niet de meest geduldige persoon, ik ga niet anderhalf uur aan de lijn hangen. Terwijl ik in de wachtrij stond, heb ik een brief opgesteld en gemaild”, zegt hij.

Een rechtszaak was intussen al niet meer nodig. Onaangekondigd stonden er woensdagochtend twee monteurs van Nathan voor de deur bij Hun. Nathan is de importeur van de warmtepomp. Een uur later was de warmtepomp gerepareerd, zegt ze. De definitieve oplossing komt alsnog de 21ste.

,,Natuurlijk ben ik heel blij”, zegt Hun. ,,Maar ik hoop vooral dat er geen andere mensen met vergelijkbare problemen zitten, mensen die geen advocaat hebben gebeld of niet in de krant stonden.”

‘Was al toegezegd’

Volgens een woordvoerder van Portaal gaat het om een reparatie die al gepland stond. Dat is ook tegen Hun gezegd, zegt hij. ,,Er was al toegezegd dat er deze week nog een monteur zou komen, maar hier lopen dingen langs elkaar heen. De communicatie is behalve via ons ook via andere partijen gelopen, dus dan komen er verschillende antwoorden op vragen.”

Na de brief van de advocaat woensdag heeft Portaal Hun nog aangeboden op een andere plek te overnachten. ,,Want het is inderdaad onwenselijk dat iemand in de kou zit. Maar dat was toen dus niet meer nodig.”

Het belangrijkste is dat Hun nu weer een warme huiskamer met warm water heeft, zegt hij. ,,Maar voor mij was het dus geen verrassing dat er woensdag iemand voor de deur stond.”