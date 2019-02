Zelf een afdakje boven je voordeur maken? Helemaal niet zo moeilijk

Er zijn altijd klussen waar je tegenop ziet. Je denkt bijvoorbeeld dat iets heel zwaar of moeilijk is. Als je er eenmaal aan begint, valt het meestal wel mee. Je denkt: zag ik daar nu zo tegenop? Dan moet je hoogstwaarschijnlijk lachen en dan ben je stiekem ook wel trots op jezelf.



Als klusvrouw word ik voor zoveel uiteenlopende klussen gevraagd, dat er altijd wel iets tussen zit dat nieuw voor me is. Inmiddels weet ik dat ik met logisch verstand een heel eind kom. Een afdakje plaatsen leek me nogal lastig. Zo’n groot en zwaar ding boven je hoofd dat absoluut nooit naar beneden mag storten... Ik keek er altijd met ontzag naar, totdat ik zelf zo’n deurluifel mocht bevestigen. Het viel best mee.

Volledig scherm illustratie klusvrouw Hieke bij 'Afdakkie' Tjitske Sluis © Tjitske Sluis

Kiezen

Je hebt er misschien geen weet van, maar het assortiment deurluifels is gigantisch. Op zoek gaan naar een geschikte luifel is misschien wel de grootste uitdaging van deze klus. Aluminium met plexiglas is licht in gewicht. Bekijk ook goed of de bevestiging bij jouw situatie past.

Samen

Soms moet je de luifel nog in elkaar zetten. Doe wat siliconenkit in de strips en schuif deze op alle kanten van het plexiglas. Dit schroef je vervolgens op de twee beugels. Positioneer samen met iemand anders de luifel, dan kun je de boorgaten gemakkelijk aftekenen, meestal vier.

Volledig scherm illustratie klusvrouw Hieke bij 'Afdakkie' Tjitske Sluis © Tjitske Sluis

Volledig scherm illustratie klusvrouw Hieke bij 'Magisch' Tjitske Sluis © Tjitske Sluis

Boren

Let er bij het aftekenen op dat je altijd in baksteen boort en niet in de voeg. Kijk ook of de buitenlamp nog voldoende ruimte heeft. Controleer dan met een lange waterpas of de boorgaten recht zijn. Dan kun je met een steenboor de gaten boren. Houd de voordeur dicht!

Volledig scherm illustratie klusvrouw Hieke bij 'hou vast' Tjitske Sluis © Tjitske Sluis

Keilbouten

Meestal wordt een deurluifel geleverd met keilbouten. Deze zijn geschikt voor bevestiging van zware objecten in steen. Boor exact de diepte van de bout. Duw de bout in het gat en tik hem er met een hamer helemaal in. Schuif de luifel op de bouten en draai de moeren aan.

Kitten