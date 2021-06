'Zelfs een geveltuin met één plant, helpt al een beetje'

1. Zoek een plek

,,Eigenlijk is elk muurtje geschikt voor een geveltuin. Of die nou in de schaduw of in de zon ligt”, zegt Ursula. ,,Het enige waar je op moet letten is wat er in jouw gemeente is toegestaan. Meestal geldt bijvoorbeeld dat er minimaal 1 meter 20 aan stoep moet overblijven. Dat moet je dus eerst checken. Bij een koophuis is het makkelijk, maar woon je in een huurhuis of bij een ander gebouw, dan moet je eerst toestemming aan de eigenaar vragen.”