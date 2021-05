Zes alternatieve manieren om een huis te bemachtigen

‘Het kostte me ontzettend veel moeite een woning te vinden. En nu het is gelukt, is die moeilijk te betalen.’’ Jopie Louwe Kooijmans (30) woonde altijd in Amsterdam, maar week noodgedwongen uit naar Zaandam. ,,Dat vind ik heel erg, maar de wachttijd voor een sociale huurwoning in Amsterdam is een half leven. Het was kiezen tussen een zolderkamer of een heel huis voor 1300 euro huur per maand.’’