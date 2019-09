Zes gouden tips bij het plaatsen van een schutting

Tip 1: De plek van de schutting

Over het algemeen plaats je de schutting altijd op de kadastrale grens. Het is dus belangrijk om te weten waar deze grens precies ligt. Mocht je dit niet weten, dan kun je dit opvragen bij het kadaster. Zijn de buren het niet eens met jouw plannen? Dan kun je de schutting een stukje van de erfgrens afzetten. Span altijd voordat je begint in een rechte lijn een touwtje langs de erfgrens, zo kun je deze goed in de gaten houden.

Tip 2: Beter een goede buur dan een verre vriend

Overleg dus altijd even met de buren hoe zij staan tegenover het bouwen van een schutting. De buren kijken vaak uit op de achterkant, dus wel zo fijn als zij het eens zijn met jouw plannen. Helemaal handig is het, als de buren de palen van jouw schutting als basis gebruiken voor hun eigen schutting, dan help je ze ook nog eens een handje.

Volledig scherm © Eigen Huis& Tuin

Tip 3: Een goede basis is het halve werk

Voor je de schutting gaat plaatsen is het belangrijk om te kijken naar de grond waar de schutting in komt te staan. Bij een veen- of kleigrond is het verstandig om de palen aan te gieten met snelbeton. Zorg dat de palen op de juist hoogte staan en giet de palen aan met minimaal één zak snelbeton. Zo blijft de schutting beter staan en zakken de palen niet weg in de grond.

Tip 4: Het plaatsen van de palen

Kijk goed hoe diep de palen de grond in moeten. Het is zonde als je een te diep gat maakt voor de houten palen van de schutting, dit zorgt voor extra werk. Als je geen hardhout wilt gebruiken kun je ervoor kiezen om het gedeelte van de paal dat onder de grond gaat, met menie te impregneren. Zo gaat het hout minder snel rotten en gaat de schutting langer mee.

Tip 5: het plaatsen van een schutting met schermen

Bouw je een schutting met schermen? Huib Schuttel heeft hier een handig hulpmiddeltje voor: ,,Gebruik de stenen om de schermen op de juiste hoogte te zetten, zodra de schermen vastzitten kun je de stenen weer weghalen.” Zo maak je het een stuk gemakkelijker.

Tip 6: De uitstraling van jouw tuin met schutting

Ben je bang dat een schutting in de tuin zorgt voor een hokkerige uitstraling? Gebruik dan lichte kleuren verf en zorg dat de tuin verder een open karakter heeft. Op deze manier kan een schutting juist perfect staan.