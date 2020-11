Zestigers verhuizen voornamelijk naar deze drie provincies

Zij maakten van een bouwval hun droomhuis: ‘Als je het kunt doen, pak die kans!’

26 oktober Het is voor Linda en Sander misschien wel een van hun moeilijkste besluiten ooit: kopen we deze bouwval? ,,We wisten dat het onbewoonbaar was”, aldus het stel. Maar de wens om buiten te wonen is zo sterk dat ze het doen. Nu wonen ze in hun droomhuis. Net als Toine en Bea Hommel. Zij gooiden hun huis én dat van de buren plat en trokken een nieuw paleisje op. Met hulp van de provincie Zeeland.