Zo ben je de buxusmot te slim af: ‘Timing van de behandeling is cruciaal’

Crisis op de woning­markt? Nee, zegt deze makelaar: ‘Worden juist heel andere typen huizen verkocht’

Crisis op de woningmarkt? Niet in Hoeksche Waard! In het eerste kwartaal van 2023 werden 663 huizen verkocht, en dat zijn er 82 meer dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Makelaars herkennen zich niet in het sombere beeld dat momenteel wordt geschetst over de woningmarkt.