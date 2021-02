Zo blijft je valentijnsboeket extra lang mooi: ‘Houd bloemen uit de buurt van fruitmand’

Binnen&buiten Marieke en Robin verkopen hun fraaie jaren 50-tussenwo­ning: liever even in de kou dan achteraf spijt

30 januari Marieke en Robin Planken verkopen hun fraaie jaren 50-tussenwoning aan de Prins Bernhardlaan in Voorschoten. Dat voelt alsof ze onder een warme deken vandaan de kou in stappen. ,,Maar we willen geen spijt krijgen dat we het niet gedaan hebben.” Wij gingen bij hen langs voor de rubriek Binnen&Buiten.