Zo creëer je meer privacy in de tuin

Het was weer eens een heerlijk weekend om van de tuin te genieten. Wil je je echt helemaal kunnen terugtrekken en in alle rust bijkomen van een volle week, dan is privacy belangrijk. Mark Mulder, tuinblogger bij vtwonen, heeft tips hoe je ervoor kunt zorgen dat je beschutting hebt.

,,Samen met mijn vrouw raad ik altijd aan een tuin zo groen mogelijk te maken. Ik ben ervan overtuigd dat een belangrijk onderdeel is dat je geborgenheid creëert. Ik kijk daar wat filosofisch naar: mensen zijn vanuit natuurlijk instinct gewend om die geborgenheid op te zoeken. In de omgeving van bomen voelen we beschutting. De tuin kan een plek zijn waar je een plekje voor jezelf hebt, zonder drukte om je heen.”

Is dan tip één om een boom te planten?

,,Misschien gaat dat te snel. We moeten mensen eerst overtuigen om af te wijken van de schutting en die te vervangen voor een groene afscheiding. Daarna zou je kunnen kiezen voor een boom en anders een pergola met klimplanten. Hoe groener je omgeving, hoe meer ruimte er ook ontstaat voor dieren om beschutting in je tuin te vinden.”

Een schutting is direct dicht, een groene afscheiding moet eerst groeien en moet je goed bijhouden...

,,Er zijn heel veel manieren om een groene afscheiding tussen je eigen tuin en die van de buren te maken. Bij een haag zijn mensen bang dat het te breed wordt. Dat hoeft niet zo te zijn als je hem goed terugsnoeit. Maar je kunt ook denken aan hekwerk en dat te laten begroeien met klimplanten. Wil je het direct al dicht hebben? Dan kun je er heidematten aan bevestigen. Dat zijn rollen natuurlijk materiaal die je er als een vloerkleed kunt uitrollen en met ijzerdraadjes kunt vastmaken aan een hekwerk. De structuur zorgt ervoor dat klimplanten er makkelijk in kunnen groeien.

Veel mensen zijn bang dat klimplanten de hele tuin kunnen overwoekeren, maar het is goed te beheersen als je het twee keer per jaar snoeit. Het is meteen een plek waar vogels nestjes in maken en als je voor de hedera als klimplant gaat, dan zijn de bloemen ook nog eens goed voor de bijen in de tuin. Zo zorgt de afscheiding niet alleen voor privacy, maar heeft het direct grote invloed op je omgeving.”

Quote Vroeger was een tuin er vooral voor de sier, met kronkel­paad­jes, rotsforma­ties en een fonteintje in de vijver. Nu is het onderdeel van de leefruimte van onze woning Mark Mulder, tuinblogger vtwonen

De veranda wordt ook populairder. Is dat ook een goede manier om privacy te creëren?

,,Ik denk dat er een verandering is van hoe we naar tuinen kijken. Vroeger was een tuin er vooral voor de sier, met kronkelpaadjes, rotsformaties en een fonteintje in de vijver. Nu is het vooral een plek die we willen gebruiken, een onderdeel van de leefruimte van onze woning. Je ziet dat mensen een veranda willen waar ze comfortabel kunnen zitten, met vaak zelfs een buitenkeuken en een verwarming. Het terras wordt dan een verlengde van de leefruimte binnen.

Mijn advies is om goed na te denken over hoe je de tuin wil gebruiken en in hoeverre je variatie wil. Als je een terras of veranda direct aan het huis hebt waar ook al de eettafel staat, dan zorgt dat voor weinig variatie. Misschien is het dan leuker om een zitgedeelte te maken in het midden van de tuin. Zet een houten frame neer waar je klimplanten op laat groeien. Je kunt er verlichting ophangen of een hangmat. Zorg in ieder geval voor groene beschutting. En als het te dicht wordt, knip je het gewoon weg.”

En als je nou inkijk van de buren wilt breken?

,,Tsja, de oplossing daarvoor verschilt erg per tuin denk ik. Wat mijn boodschap vooral is: denk na over hoe je privacy in de tuin kunt combineren met een fijne groene leefomgeving. Nu zie ik nog te vaak een tuin vol tegels en omringd door schuttingen. Je kunt juist met groene oplossingen de impact op de beleving van de tuin vergroten. En meteen ervoor zorgen dat insecten en vogels ook een beschutte plek hebben.”

