Zo ga je op zoek naar de parels van de kringloopwinkel

Afspraak buiten de deur? Bezoek meteen de lokale­ kringloopwinkel

,,Begin met regelmatig een bezoek te brengen aan kringloopwinkels bij jou in de buurt. Zo kom je erachter dat ze bij de ene winkel veel servies verkopen en bij een andere bijvoorbeeld veel lampen’’, tipt Marlous Snijder (39). Onlangs verscheen haar boek Schatzoeken (Snor, €21,99), dat ze samen met Anki Wijnen schreef. Het is een gids voor mensen die tweedehandsspullen willen scoren. ,,Als ik een afspraak buiten de deur heb, zoek ik altijd de plaatselijke kringloopwinkel op. Via de Kringloop App kun je zien of er een winkel in de buurt is.’’