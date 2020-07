Zo houd je de mozaïektegels schoon en mooi

Je kunt nog veel kanten op qua materiaal, zoals natuursteen of glas. Maar de meeste mensen kiezen op dit moment voor keramisch mozaïek, eigenlijk hetzelfde materiaal dus als andere tegelsoorten. Mocht je mozaïektegels in huis willen, dan raad ik aan dat je goed oplet welke voeg er wordt gebruikt. Want juist dáár gaat het vaak verkeerd.



In de natte ruimte van de badkamer is een andere voeg nodig, een die niet waterdoorlatend is. Elke fabrikant heeft wel een variant die geschikt is. Als er een grove korrel is gebruikt, wordt het sneller vies. Ga niet aan de slag met antikalk of ander agressief spul, want dat vreet de voeg juist op. Je hebt speciale middelen voor het schoonmaken van voegen, te verkrijgen bij tegelhandelaren of de betere bouwmarkt. Als het eenmaal schoon is, kun je de voegen impregneren, waardoor het alsnog waterafstotend wordt.