Zo kun je kamerplanten het beste water geven

Om een plant gezond te houden is de juiste hoeveelheid water, licht en aandacht belangrijk. Maar maakt het nou eigenlijk nog uit of je een plant van bovenaf of onderaf water geeft of juist besproeit?

Marije Franken, plantenexpert van Plantenasiel Haarlem, zegt dat er andere methodes zijn dan met de gieter van bovenaf in de pot mikken. ,,Bij planten waar de aarde heel erg droog is, is de kans groot dat het water dwars door de aarde naar de bodem loopt, nog voordat de plant het kan opnemen. In dat geval kun je ze het beste vanaf de onderkant water geven,” aldus Franken.

Ook planten die het liefst altijd in lichtvochtige aarde staan kun je op deze manier water geven. ,,Dit kun je overigens het beste doen door de plant op een schoteltje met water te zetten, of door de plant (met plastic binnenpot) onder te dompelen in de gootsteen, een bad of een emmer.”

Wat is beter?

De ene manier van water geven is niet per se beter dan de andere manier. Maar door vanaf de onderkant water te geven kun je wel beter in de gaten houden hoeveel water de plant precies opneemt.

Let wel op dat je op die manier niet te veel water geeft. ,,Het kan best zijn dat de aarde nog wel vocht opneemt maar de plant niet en je op die manier de wortels laat rotten. We geven als advies de plant maximaal 15 min de plant in het water te laten staan.”

Plantenspuit

Ook kun je er voor kiezen om planten te trakteren op een douchebeurt door middel van de plantenspuit. Dit heeft meerdere voordelen voor je plant. Zo verwijder je hiermee het stof van de bladeren, waardoor ze beter licht op kunnen vangen, wat weer omgezet wordt in glucose en zuurstof.

,,Daarnaast vinden veel planten die van oorsprong, in hun natuurlijke habitat, in een vochtigere omgeving leven het fijn om besproeid te worden met de plantenspuit. Over het algemeen zijn dat de dungebladerde planten, zoals de Asparagus, Monstera en de Calathea.” Vetplanten en cactussen zijn juist niet dol op de plantenspuit, die kun je dus maar beter alleen door middel van een schoteltje of de gieter water geven.

Let wel op: de plantenspuit is geen vervanging voor water geven via de aarde, maar helpt vooral om de luchtvochtigheid te verhogen rondom de plant en op het blad.

Waterreservoirs en waterbollen

Ook zie je regelmatig speciale waterbollen (of zelf geprepareerde frisdrankflessen) om in de potgrond te steken. Dit klinkt als een perfecte manier voor de plant om zelf te bepalen hoeveel water de plant opneemt. Toch is Marije hier niet echt over te spreken. ,,Wij adviseren dit eigenlijk niet en raden dit zelfs af. Die bollen werken vaak niet zoals ze moeten en gooien meteen al het water eruit, zodat je het niet zelf kunt doseren. Op deze manier heb je eigenlijk geen zicht op hoeveel je geeft.”

Toch bestaan er ook systemen die wel goed werken, zoals plantenpotten met onderin een ingebouwd reservoir, ook wel hydrocultuur. ,,Die geven hun vocht namelijk langzaam af. Let hierbij wel op dat je het alleen geeft aan planten die dat kunnen hebben en die graag altijd in lichtvochtige aarde staan.”