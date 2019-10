Zo maak je de hal kinderproof en vrij van butsen

Ik begrijp het natuurlijk wel. Hoe leuk is het wel niet om met de stofzuiger te spelen? Of met de wandelstok van oma, als zij ook op visite is? En met de schommelolifant is het ook altijd een dolle boel. Dan is je huis ineens een porseleinkast. Ik vind echt niet alles goed, maar ik ben ook niet zo’n tante die overal achteraan loopt en roept dat iets niet mag. Vrijheid, blijheid denk ik dan. Dus zal ik mijn hal nog opknappen of niet? Of zal ik iets verzinnen wat kindproof is? Even een aantal opties op een rij zetten maar.