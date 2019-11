Zo schilder je het plafond zonder spetters

Binnenkijken ‘Toen we hier voor het eerst naar binnen kwamen, werden we direct naar het raam getrokken’

22 november In de rubriek Binnenkijken nemen we een kijkje in de woning van bewoners in de regio. Vandaag Luuk de Laat (30) en Kim Ketting (29). Zij wonen sinds deze zomer op de 22ste verdieping van woontoren Up:Town op het Wijnhaveneiland in Rotterdam.