Zo vaak werd er in 2021 in jouw gemeente ingebroken

interactieve kaartHet aantal woninginbraken is afgelopen jaar opnieuw fors gedaald. De politie kreeg zo’n 23.500 meldingen binnen, in 2020 waren dat er nog ruim 30.500 en in 2019 zelfs 40.000. Inbrekers lieten vooral Drenthe links liggen. Dat blijkt uit een inventarisatie van Independer op basis van nationale politiedata.

Al aan het einde van vorig jaar kwam naar buiten dat inbrekers minder actief waren. De nationale politie zegt dat er verschillende factoren zijn die het aantal woninginbraken beïnvloeden. ,,De belangrijkste is of mensen thuis zijn. Hoe vaker thuis, hoe minder woninginbraken”, vertelde woordvoerder Koen van Tankeren eerder aan deze site.

Er zijn wel grote verschillen tussen gemeenten en provincies. Naast Drenthe had ook Flevoland (-32,1 procent) en Zeeland (-30,3 procent) te maken met een dalend aantal woninginbraken. Groningers merkten naar verhouding het minst van de positieve trend. In de meest noordelijke provincie waren in 2021 slechts 6,2 procent minder inbraken. ,,Mensen waren natuurlijk meer thuis door de lockdowns vanwege de corona-uitbraak. Maar we zijn nu weer meer van huis. De inbraken gaan weer stijgen, dus zorg voor goede sloten of een beveiligingssysteem”, aldus Michel Ypma, expert woonverzekeringen bij Independer.

Grote steden tellen de meeste inbraken

De meeste inbraken vonden vorig jaar plaats in de hoofdstad Amsterdam (1.716), gevolgd door Rotterdam (1.012) en Den Haag (1.002). In deze drie steden vinden zelfs opgeteld evenveel woninginbraken plaats als in heel Drenthe, Flevoland, Friesland, Overijssel én Groningen samen.

Bron: Independer

De kans op een woninginbraak is het grootst in het Utrechtse Zeist. Per duizend huishoudens werd hier in 2021 in totaal 8,2 keer ingebroken. In geen enkele gemeente is het aantal zo hoog. ,,Ik vind het opvallend dat Zeist zo hoog staat. Het zou kunnen dat het zich uiteindelijk ook in de premies voor de woonverzekeringen gaat vertalen. Het kan dus op termijn duurder worden voor Zeistenaren om zich tegen inbraken te verzekeren”, aldus Ypma.

Landelijk ligt het gemiddelde op 2,9 woninginbraken per duizend huishoudens.

De top 5 gemeenten met de meeste woninginbraken per duizend inwoners 1. Zeist (Utrecht): 8,2 inbraken

2. Laren (Noord-Holland): 7,1 inbraken

3. Baarn (Utrecht): 6,4 inbraken

4. Boekel (Noord-Brabant): 6,3 inbraken

5. De Bilt (Utrecht): 6,2 inbraken

Als je nog verder teruggaat in de tijd, zie je dat het aantal inbraken al veel langer afneemt. Tien jaar geleden waren er nog 90.000 woninginbraken in een jaar. De daling is volgens experts te verklaren door jarenlange campagnes van de overheid en verzekeraars. Er is meer bewustzijn en mensen doen meer om een inbraak te voorkomen. Zo is het hang- en sluitwerk bij veel huizen aanzienlijk verbeterd en is er meer toezicht van buurtpreventieteams en camera’s. Criminelen zijn zich meer gaan richten op digitale fraude of drugshandel.

Bron: Independer

