Zo voorkom je dat bladluis de planten kaalvreet: ‘Koop lieveheersbeestjes’

,,Ik kom meteen op stoom als ik over luizen iets moet zeggen, want er zijn veel gezegdes over, zoals: die heeft een luizenleven. Of een luis in de pels, een luizenstreek, ga maar door. De luis heeft het altijd gedaan, hoor.”

Wat Marja betreft zielig dat de luis zo wordt weggezet. ,,Er zijn wel drieduizend soorten en ze bestaan al miljoenen jaren. Hij heeft geen vleugels dus heeft een gastheer nodig om zich over lange afstand te verplaatsen. We gaan het vandaag in deze schoonmaakrubriek over bladluis hebben, want daar hebben veel mensen last van in hun kamerplanten of in de tuin. Bij mij gaan ze ook geregeld in de rozenstruik zitten. En een veelgehoorde oplossing is het gebruik van sop of schoonmaakmiddel. Het zal je verbazen, maar ik kom met wat alternatieven!”

Lieveheersbeestjes kopen

,,Ik begin maar even met het lieveheersbeestje, de natuurlijke vijand van de bladluis. Vroeger zagen we die genoeg vliegen in vrijheid, maar tegenwoordig een stuk minder. Gelukkig zijn er nu kwekerijen, biofarms, waar je zo een zakje met lieveheersbeestjesbaby's kunt kopen. Laat ze los in de tuin in de omgeving van planten die worden kaalgevreten. Een lieveheersbeestje eet wel honderd luizen per dag zonder dat ie aan obesitas gaat lijden. Probleem opgelost!”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Dan zou je dus ook een sopje kunnen maken met lauw water en een paar druppels afwasmiddel, begint Marja voorzichtig. ,,Je doet het dan in een sproeiertje en sprayt het over de planten. Ten minste, dat zou je kunnen doen als je er echt niet op een andere manier vanaf komt. Ik durf het echter niet echt te adviseren, want dat mengsel drupt natuurlijk ook de aarde in en nu we zo met klimaat en milieu bezig zijn, lijkt me dat niet de beste methode. Ik ben ook geen hovenier, dus durf hier niet te stellig over te zijn.”

Huis-tuin-en-keukenmiddelen

Verder zijn er ook nog wat biologische huis-tuin-en-keukenmiddelen die in sommige situaties misschien wel kunnen helpen en sowieso geen kwaad kunnen. ,,Ik lees over een prutje knoflook, peper en citroensap, maar zelf denk ik eerlijk gezegd vooral: gebruik dat maar voor het sateetje op de barbecue. Als je het toch wil proberen, kun je het met een klein kwastje op de stam van de plant smeren die lijdt onder bladluis. Ze zouden er volgens de overlevering erg slecht tegen kunnen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Een andere optie is dat je wat bananenschillen op de grond bij de plant legt. De luizen komen op de zoete geur af en als ze er naartoe zijn getrokken, haal je de bananenschillen weg en gooi je ze bij het gft-afval. Ook een groene manier om er vanaf te komen.”

Maar het kan nog simpeler, zegt Marja tot slot. ,,Ik heb wel eens iemand horen zeggen: laat ze lekker zitten, wacht op een regenbui en ze spoelen vanzelf weer weg. Als je te maken hebt met lange droge periodes, heb je daar misschien wat minder aan. Wat je dan kunt doen is natuurlijk gewoon de tuinslang pakken en de luizen eraf spoelen. Misschien blijft een enkeling nog zitten, maar ja, de luis in de pels zal er altijd blijven en het hoort ook een beetje bij de natuur.”

Wil je een vraag stellen aan Marja Middeldorp? Stuur een e-mail naar dit adres (wonen@dpgmedia.nl) met je naam erbij. Bekijk hieronder meer schoonmaaktips: