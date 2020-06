Zo voorkom je een oerwoud van papier in huis

Schoonmaaktip van de weekHet huishouden hoeft helemaal niet vervelend te zijn, zeker niet als je de fijne trucjes kent. Daarom geeft schoonmaakgoeroe Marja Middeldorp elke week een handige schoonmaak- of opruimtip. Deze week begint de rotzooi behoorlijk in de papieren te lopen.

Bijna ieder huis ligt vol met papier. ,,Het is wel iets minder geworden sinds de digitalisering”, analyseert Marja Middeldorp aan de telefoon. ,,Maar in veel huishoudens geeft papier rotzooi. Ik ben zelf ook een echte verzamelaar geweest. Had zo'n twintig jaar geleden zelfs een hele kamer met stapels met bladen waarvan ik dacht: die ga ik allemaal lezen als ik gepensioneerd ben. Maar ja, dat is natuurlijk onzin. Wil je rust in je hoofd, dan wil je ook rust in je huis. Opruimen dus.”

Nuttig gebruik

,,Wist je dat vroeger voor nette mensen eerst de krant werd gestreken? Weet je waarom? Dan gaf het inkt minder af en kreeg je niet van die zwarte handen. De krant werd ook gebruikt om de broeken te stijven. Dus eerst de krant erop en dan strijken. Dat het zwart afgaf, was niet zo erg. Alle broeken waren toch zwart. Ja, we deden veel meer met papier dan nu. Sommige mensen deden krantensnippers bij de planten in de tuin. Daar groeiden geen letters uit, hoor. Waarom dan wel? Geen idee, ik ben geen botanicus.”



Toch kun je zelfs nu papier ook voor andere doeleinden gebruiken, vindt Marja. ,,In mijn kofferbak zit altijd een heel overlevingspakket en daar hoort ook een stapeltje kranten bij. Een goede meid is op de toekomst voorbereid. Als ik ben natgeregend, dan leg ik de krant op de zitting, want dan trekt het vocht in de krant en niet in de stoel. Je kunt kranten ook gebruiken om de binnenkant van schoenen te drogen.”

Volledig scherm Marja Middeldorp. © Joost Hoving

Papier op de wc

Als het aan Marja Middeldorp ligt, zit het enige papier op wc om een rolletje. ,,Mensen weten inmiddels denk ik wel dat ik een tegenstander ben van bladen en andere troep op de wc. Het is vies, stoffig en er komen misschien wel druppels urine op, dat vind ik geen goed idee. Wil je wel wat te lezen hebben? Dan kun je je favoriete artikel ook eens uitknippen, inlijsten en ophangen. Ik had toen ik in Saoedi-Arabië woonde een artikel op de wc hangen van een zeehondje dat was aangespoeld in Nederland. Dat zeehondje is overigens helemaal gezond gebleven. Maar goed, je kunt ook een zwemdiploma inlijsten en ophangen. Dat is toch leuk?”

Quote Koop bijvoor­beeld een rieten mand, waar je al het papier in kunt gooien

Opruimen en weggooien

Een simpele oplossing tegen rondzwervend papier in huis? Weggooien. ,,Bij mij thuis wordt het elke twee dagen verwerkt. Dan gooi ik het gewoon buiten in de papiercontainer. Heb je die niet overal? Oh, in Den Haag wel. Het is wel vervelend als mensen er karton naast zetten dat niet past. Dan waait het weg en dat is niet goed voor de natuur. Even met een mesje klein maken en dan in de bak gooien, dus.”

Verder geldt: als je baalt van de stapels papier in huis, doe er dan wat mee. ,,Koop bijvoorbeeld een rieten mand, waar je al het papier in kunt gooien. Al je bladen en kranten heb je dan op één plek. Eens in de week haal je eruit wat je niet meer nodig hebt en dat gooi je weg bij het oud papier. Zo blijft de mand een soort sieraad voor de kamer. Je kunt ook eens een doos meenemen bij de supermarkt en schilderen, voor bijvoorbeeld op de kinderkamer. Heb je iets leuks, opgeruimd en netjes. En houd je genoeg tijd over om de krant te lezen.”