Zo voorkom je strepen bij het ramen lappen

Benodigdheden

Ui

,,Ik zal eens beginnen met die ui. Jemig, da’s een ouderwetse tip, zullen mensen denken. Ja, omdat ie wérkt! Pak een ui en snijdt die in vier stukken. Je kunt de schil er gewoon omheen laten zitten. Gooi hem in de emmer water en hij gaat er samen met een perfect sopje voor zorgen dat je ramen blinkend schoon worden. Wat er verder nodig is voor dat sopje? Een paar druppels afwasmiddel en een scheutje ammonia.”

Geen spons

,,Dan wil ik wat kwijt over sponsen”, vervolgt Marja. ,,Want zeg eerlijk, wie maakt z’n spons of zeem schoon na het ramen lappen? Ik heb er niks mee. Het liefst gebruik ik een washandje of een ander schoon doekje. Die gooi je daarna gewoon in de was. Met de washand ga je twee keer over het raam heen. Dan weet je zeker dat het vuil goed loskomt.”