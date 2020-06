Zo ziet het uitgebrande ‘Funda-huis’ er na een flinke opknapbeurt uit

De opvallende advertentie op Funda maakte een jaar geleden heel wat los. Het huis in Dordrecht was in opdracht van een rancuneuze ex in brand gestoken. De eigenaresse van het huis was door financiële nood gedwongen het pand van de hand te doen. Haar ex kreeg maandag te horen dat hij zeven jaar de cel in moet. In al die tijd dat deze Marco V. in voorarrest zat, werd er door de nieuwe eigenaar keihard gewerkt in het zwaar beschadigde pand.