Zo zorg je er voor dat de eettafel er weer als nieuw uitziet

Op Woningsdag heb ik via VrijMarktplaats een 'nieuwe' tweedehands eettafel gescoord. Voor wie het weten wil: hij kostte 20 euro. In plaats van de rechte eettafel die ik al zeker een decennium bezit (ook ooit via internet tweedehands gekocht), ga ik nu voor een gezellig rond exemplaar.

Het is echt een opknapper, en daar was de prijs ook naar. Ik vind het altijd leuk om de oude eigenaar te laten weten hoe het verkochte stuk terecht is gekomen, dus stuurde ik een foto. Tussen de regels door las ik dat de verkoper de tafel wel héél erg mooi vond geworden voor die 20 euro. De potentie van dingen inzien: daar moet je een neus voor hebben. Laten we kijken hoe je een meubelstuk een nieuw leven geeft.

Vorm

Laat je leiden door de vorm van het meubel dat je wilt opknappen. Al is alles helemaal afgebladderd, dat kun je altijd weer mooi maken. De vorm kun je niet veranderen. Natuurlijk is het belangrijk dat het meubelstuk verder een beetje in goede staat is, dus geen houtworm heeft of (al te) kapot is.

Nalopen en poetsen

De voorbereidingen kosten de meeste tijd. Loop eerst alle eventuele schroeven na. Draai ze aan of vervang ze. Daarna gaan we flink poetsen. Ik ben altijd een beetje vies van tweedehandsspullen. Eerst met een stoffer, dan met een sopje. Dit 'ontvetten' is ook de eerste stap voor het schuren en schilderen.

Kritisch schuren

Meubels schuren is een secuur werkje. Ik wil dat het na gedane arbeid heel glad aanvoelt. Bij een meubelstuk zie je oneffenheden in de ondergrond namelijk veel beter dan bij bijvoorbeeld een kozijn. Wees dus kritisch op je werk en zelfs een tikkeltje perfectionistisch. Dat levert je echt iets op.

Tekst loopt door onder de foto.

Volledig scherm Hieke Grootendorst. © Joost Hoving

Grondverf

Geschuurd en stofvrij gemaakt? Breng dan altijd een grondlaag aan. Waarom? Zeker bij een meubel moet het resultaat slijtvast zijn. Door de grondverf krijg je een betere hechting. Denk niet: ach, een grondlaag hoeft niet zo netjes te zijn. Deze laag vormt de basis van jouw twee laklagen.

Nog een laag

Als je een slijtvaste verf hebt gekozen, ben je na twee laklagen klaar. Wordt jouw meubel intensief gebruikt? Breng ter bescherming nog één of twee transparante laklagen aan. Zo krijg je geen kringen door hete kopjes bijvoorbeeld.