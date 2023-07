Zodra je de toortsen aanraakt, laat de plant zijn bloemen vallen

Tot voor kort werd je voor gek verklaard als je begon over watergebrek. Wij, in ons land van meren en sloten, hebben daar immers geen last van. Zelfs in droge zomers kunnen wij onze tuin kwistig besproeien, vaak met drinkwater. Maar naarmate dat drinkwater duurder wordt, klinkt de roep om minder water te verspillen steeds luider.

Maar de manier om met hete zomers om te gaan, is niet het verfijnen van het sproeisysteem of het aanboren van nieuwe waterbronnen. We moeten meer planten gebruiken die droogte en hitte gewend zijn. Zulke planten zijn niet moeilijk te vinden. Je hoeft echt geen wetenschapper te zijn om te kunnen bedenken dat planten met viltig of behaard blad, dit blad juist ontwikkeld hebben om uitdroging tegen te gaan.

Vaak zijn het mediterrane planten, zoals lavendel en rozemarijn, maar ook ons eigen land kent droogteminnaars. Voorbeelden zijn hondstong, ossentong en toorts uit ons equivalent van de woestijn: de duinen. Als je die planten uitgraaft kom je een aanpassing aan droogte tegen: de penwortel. Planten die water genoeg hebben wortelen oppervlakkig, terwijl planten uit droge streken met hun penwortels ver de diepte in gaan.

Planten met viltig of behaard blad, hebben dit blad juist ontwikkeld om uitdroging tegen te gaan

Verbascums – de wetenschappelijke naam voor toorts – zijn er in alle soorten en maten, van lage rotsplanten tot metershoge steppebewoners. Het meest populair is Verbascum chaixii, een toorts met een bloemkaars van bijna een meter hoog, bezet met gele bloemen met een donker hart. Het is vooral de witbloeiende vorm, Verbascum chaixii ‘Album’, die als tuinplant wordt toegepast. Sommige toortsen zijn tweejarig: in hun eerste jaar maken ze een bladrozet, van waaruit pas het volgende jaar de bloemstengel omhoog schiet. Verbascum chaixii is betrouwbaar vast en kan jarenlang op dezelfde plaats staan. Hetzelfde geldt voor de (geelbloeiende) zwarte toorts, Verbascum nigrum.

Verbascum bombyciferum is een spectaculaire, tweejarige plant met een wollige, witbehaarde rozet en eveneens witdonzige bloemstengels in de volgende zomer. ‘Polar Summer’ is de naam van een selectie die voor zich spreekt. Het wollige karakter van de plant noodt uit tot aaien, maar pas op: alle toortsen hebben de merkwaardige gewoonte om bij aanraking hun geopende bloemen te laten vallen.

Verbascum bombicyferum zaait zichzelf kwistig uit, maar alleen op kurkdroge grond. Vochthoudende grondsoorten als klei en veen worden niet op prijs gesteld. In tuinen met goede, vochthoudende tuingrond zie je vaak dat toortsen hun toevlucht zoeken op de droogste plaatsen; ze kiemen daar soms zelfs bovenop een muur. Wat dat betreft bieden tuinen die grotendeels uit verharding bestaan nieuwe kansen aan het geslacht Verbascum.

Een aardige plant waarvan het zaad stiekem tussen de tegels van de buren kan worden uitgestrooid, is mottenkruid, een ranke tweejarige toorts met een groene rozet en lichtgele of witte bloemen met een donker oogje. Het blad en de bloemstengels van mottenkruid zijn, bij wijze van uitzondering, onbehaard. Als mottenkruid tussen terrastegels groeit, wordt de plant nauwelijks een halve meter hoog.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.