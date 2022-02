Zoete aardbeien van de Baron kun je nu al zaaien

Het is februari en nog lang geen lente. Gelukkig; we hoeven nog even niks te doen in de tuin voordat het tumult van het voorjaar weer aanbreekt. Hoewel, valt er helemaal niets te doen in februari? Welnee, volgens mijn zaaikalender kan en mag er al van alles. Zoals aardbeien zaaien in een bakje onder een glasplaat of – iets minder ouderwets en ambachtelijk – onder een stuk vershoudfolie.