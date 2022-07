Zomerslapers laten in de winter de zon schijnen

Je hebt winterslapers en zomerslapers. De meeste planten zijn winterslapers, in ons klimaat. Om zich in te dekken tegen de risico’s van vorst en sneeuw, gaan zij na de eerste nachtvorst in rust om veilig onder de grond de lente af te wachten. Maar er zijn ook een paar planten die juist dan van de afwezigheid van de andere gebruikmaken. Wie in de winter groeit, heeft minder concurrentie en bovendien soms meer licht, want op de coniferen na verliezen bijna alle bomen ’s winters hun blad, waardoor een nieuw scala aan mogelijkheden ontstaat. Waar het ’s zomers door overhangend blad te donker is, schijnt ’s winters de zon.