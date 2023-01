Zonnepanelen huren in plaats van kopen, is dat slim?

Wie niet in één keer een flinke investering kan doen maar toch zonnepanelen op z'n dak wil, kan ze ook huren. Is dat een slimme zet?

Stel: je wil 12 zonnepanelen. Dat kost je ongeveer 6500 euro. Heb je dat geld niet op de plank liggen, dan is huren wellicht een optie. Dat kan bij verschillende aanbieders, waaronder HalloStroom. Je huurt dan tien panelen voor ongeveer 60 tot 80 euro per maand.

Die panelen wekken, volgens een rekenvoorbeeld van Milieu Centraal, jaarlijks 3200 kilowattuur. Als dat ook je gebruik is per jaar, bespaar je ongeveer 700 euro per jaar, wat neerkomt op 60 euro per maand. Daarmee dek je de huur van de panelen af, zonder dat je een grote investering hoeft te doen.

Nog meer voordelen van het huren van zonnepanelen

Er zijn meer voordelen van huren. Zo heb je geen omkijken naar de panelen. Omvormer stuk? De verhuurder zorgt voor het onderhoud en herstel van eventuele schade. Bij de meeste aanbieders kun je, zo zocht de Consumentenbond uit, de panelen na de huurperiode overnemen. Verhuis je, dan kan je in veel gevallen de huurpanelen meenemen of in overleg overdragen aan de koper van je huis.

Maar er zitten volgens de Consumentenbond ook een paar addertjes onder het gras. Zo kan voortijdig opzeggen een dure grap worden, want vaak moet je je huurcontract afkopen. En soms kan er sprake zijn van een in het contract vastgelegde huurstijging of staat er in het contract dat de verhuurder de overeenkomst eenzijdig kan aanpassen als er bijvoorbeeld wetten of regels veranderen.

Afbouw van de salderingsregeling

Om nog maar te zwijgen over de afbouw van de salderingsregeling. Wie stroom opwekt en deze niet zelf gebruikt, geeft deze stroom terug aan het energienet. Dat wordt verrekend met de stroom die je zelf afneemt en dat heet salderen. Die regeling wordt afgebouwd, omdat de overheid vindt dat zonnepanelen aanschaffen inmiddels genoeg is gestimuleerd. Zo hebben inmiddels twee miljoen huishoudens in Nederland panelen op het dak.

Quote Vraag jezelf altijd af: kun je die investe­ring maken? Arno Smets

Door het afbouwen van die regeling zijn Essent en Vattenfall sinds 1 januari gestopt met het verhuren van zonnepanelen. Het huren van zonnepanelen is zo voor de meeste mensen minder aantrekkelijk, volgens die twee grote energieleveranciers.

Welke voordelen heeft het kopen van zonnepanelen?

Wie zonnepanelen koopt, is dus wel in één keer een flinke zak geld kwijt en is zelf verantwoordelijk voor onderhoud en herstel bij eventuele schade. Maar het financiële voordeel is een stuk groter. Koop je die 12 zonnepanelen voor 6500 euro en bespaar je 700 euro per jaar, dan heb je je panelen er binnen 9 á 10 jaar uit. Zo lang duurt een huurcontract ook, maar je eigen zonnepanelen blijven nog jaren liggen: gemiddeld gaan panelen 25 jaar mee. Bespaar je die 15 jaar nog eens 700 euro per jaar, dan komt het neer op 10.000 euro aan niet uitgegeven stroomkosten. Ook is maandelijks je voordeel natuurlijk groter als je koopt dan wanneer je huurt, want je betaalt simpelweg geen huur.

Heb je niet zo’n groot dak? Dan kun je ook kiezen voor kleinere zonnepanelen. Wat daar de voor- en nadelen van zijn, zet vtwonen op een rij.

,,En met de huidige hoge prijzen verdient een zonnepanelensysteem zich nog sneller terug", reageert Arno Smets, hoogleraar aan de TU Delft op het gebied van zonne-energie. ,,Vraag jezelf altijd af: kun je die investering maken? Het is een beetje hetzelfde als de huizenmarkt: mensen kopen en mensen huren.” Wat je het beste kunt doen, hangt van jouw situatie af, zegt Wijnand van Hooff van Holland Solar, belangenbehartiger van de Nederlandse zonne-energiesector. ,,Als kopen geen optie is, is huren een supergoede oplossing.” Kortom: kan je het financieel aan, dan is kopen op de lange termijn voordeliger.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Reageren kan onderaan dit artikel. Alleen reacties voorzien van een volledige naam worden geplaatst. We doen dat omdat we een debat willen met mensen die staan voor wat ze zeggen, en daar dus ook hun naam bij zetten. Wie zijn naam nog moet invullen, kan dat doen door rechts bovenaan op onze site op ‘Login’ te klikken.