‘Zonnepanelen worden nu echt zichtbaar in de samenleving’

Mede dankzij de salderingsregeling is het aantal woningen met zonnepanelen afgelopen jaren gegroeid van 400.000 in 2015 tot 600.000 vorig jaar. Volgens nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) liggen er nu ongeveer 16 miljoen zonnepanelen op woningen, bedrijfsgebouwen en op zonneparken.



Het opgesteld vermogen (capaciteit) nam met meer dan 50 procent toe tot 4.400 megawatt. Daarmee kunnen 460.000 woningen van stroom worden voorzien.

Subsidieregeling

Het kabinet heeft vandaag aangekondigd dat het de groei van het aantal zonnepanelen verder wil stimuleren door de sinds 2004 bestaande salderingsregeling tot 2023 te verlengen en deze dan tot 2031 te laten afbouwen. Door die regeling kunnen burgers zonnestroom die zij niet zelf gebruiken terugleveren aan hun stroomleverancier. Hun elektriciteitsrekening gaat dan omlaag.



Leveranciers zijn dolblij met de verlenging. Aanvankelijk zou de subsidieregeling volgend jaar aflopen en veranderen in een terugleversubsidie. ,,Dit schept voor consumenten en bedrijven veel duidelijkheid", jubelt een woordvoerder van energieleverancier Greenchoice. ,,De interesse voor zonnepanelen kan daardoor misschien wel nog verder toenemen.”



Volgens een woordvoerder van het CBS is er tot nu toe een constante lijn naar boven te trekken in het aantal zonnepanelen dat Nederland telt, zowel bij huizen als bedrijven. ,,De dynamiek is groot nu overal in het landschap zonneparken verschijnen. De zonnepanelen worden echt zichtbaar in de samenleving. Ten opzichte van 2015 zien we zelfs een verdubbeling in aantal. Dit zijn serieuze groeicijfers, maar dat komt ook doordat we nog maar in het begin van de ontwikkeling zitten. 50 procent erbij van weinig is nog steeds weinig.”

Dakpotentie

Quote Dit zijn serieuze groeicij­fers, maar dat komt ook doordat we nog maar in het begin van de ontwikke­ling zitten Woordvoerder, CBS Ook Greenchoice denkt dat de rek er nog lang niet uit is met alle 'dakpotentie’ die er nog is. Volgens het financieel adviesbureau van Deloitte is er in totaal maar liefst 892 vierkante kilometer aan geschikt dakoppervlak in ons land. Nu wordt zo’n 35,7 vierkante kilometer aan daken gebruikt voor zonnepanelen.



Het kabinet denkt met het verlengen van de salderingsregeling dat de aankoop van zonnepanelen gemiddeld binnen zeven jaar is terugverdiend. In 2030 moeten zonnepanelen zoveel goedkoper zijn geworden, dat er geen belastinggeld meer nodig is om het interessant te maken.

Wat opvalt is dat de groei van zonnepanelen bij bedrijven sinds kort groter is dan bij gewone Nederlanders. De toename was vorig jaar bij bedrijven 71 procent tegen 37 procent bij gewone woningen, aldus het CBS.



Greenchoice wijt de snelle toename van zonnepanelen bij bedrijven aan een andere subsidie die met name de aanleg een stuk (financieel) aantrekkelijker heeft gemaakt, de zogenoemde SDE+ regeling. ,,Daardoor is de bouw van grotere zonne-installaties goedkoper geworden en kunnen bedrijven makkelijker geld verdienen aan het opwekken van zonne-energie,” zegt de woordvoerder. ,,Ze maken een inhaalslag ten opzichte van particulieren.”



Het aantal zonneparken groeide in een jaar tijd van 22 naar 65. Het opgesteld vermogen in zonneparken (niet op een dak) is in één jaar vier keer zo groot geworden.

Almere koploper

Op de daken van de Nederlandse woningen stond in 2018 voor 2.300 megawatt aan vermogen van zonnepanelen opgesteld, een jaar eerder was dat 1.680 megawatt. Dat is een toename van 37 procent. In Almere stond het grootste vermogen aan zonnepanelen. Daar stond vorig jaar voor 28 megawatt aan opgesteld vermogen.