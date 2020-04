Zwembaden en trampolines voor in de tuin niet aan te slepen

Nederland zoekt vertier voor in de tuin en is daarom massaal op zoek naar onder meer zwembaden en trampolines. Bij webwinkels zijn trampolines in de meest populaire maten al uitverkocht en zwembadleveranciers hebben ook te maken met topdrukte, blijkt uit een rondgang van deze site.

Sommige aanbieders van opzetzwembaden kunnen ‘vanwege de grote drukte rondom corona’ de telefoon niet eens meer opnemen, is te horen op de bandjes die automatisch afspelen. Winkeliers die wel de telefoon opnemen zitten ook niet bepaald stil: ,,Ik denk dat we wel twee keer zoveel verkopen als vorig jaar”, zegt Lars Keupink van Buitenspeelgoed.nl. ,,Bedrijven die bij groothandels aankloppen krijgen echter een koude douche. De productie in China is moeilijk op gang gekomen door het coronavirus en de magazijnen zijn inmiddels leeg.”

Trampolines

Volledig scherm Justin, Manon en Carlijn springen er op los. Trampolines en klimtoestellen zijn de ideale uitlaatklep voor alle energie die kinderen over hebben, nu ze niet naar school of de sportclub gaan. © Herman Stöver Hetzelfde geldt voor trampolines. Berg Toys in Ede kan de vraag naar trampolines nog wel aan, maar de uitlevering laat iets langer op zich wachten. ,,Er zijn op dit moment vrachtschepen onderweg van China naar Nederland met nieuwe ladingen trampolines en onderdelen aan boord. We verwachten eind deze week weer verschillende modellen uit te kunnen leveren.”



Hoeveel trampolines worden er dan in Nederland verkocht? ,,In totaal wel meer dan duizend per week”, schat Bennie Keupink van Trampolines.nl, vader van de eerder genoemde Lars. ,,Ze zijn niet aan te slepen. Ik werk al sinds 1999 in de trampolinewereld en ken de markt: dit hebben we niet eerder gezien, het is echt waanzin. De maten 244 en 305 centimeter zijn overal uitverkocht.” De oorzaak van de verkooppiek laat zich raden: ,,Het heeft alles te maken met corona. Kinderen zijn thuis, ze moeten hun energie kwijt. Voor moeders is het lekker zonnen op een trampoline trouwens. Het is net een waterbed.”

Ook de luxe branche van inbouwzwembaden ervaart topdrukte, al kan dat volgens leverancier Maarten Bonhof van De Weelde ook komen door het lekkere weer. ,,We zien de vraag al enkele jaren toenemen door de droge en warme zomers”, zegt Bonhof. Het gaat bij De Weelde om ‘bouwkundige zwembaden’. Ze leggen er zo'n twintig per jaar aan, soms wel tot 20 meter lang. ,,In sommige villawijken worden zwembaden steeds meer gemeengoed. Het zijn mensen die alles al hebben en dit is dan de volgende stap.” Prijzen beginnen bij 40.000 tot soms wel 140.000 euro. ,,Dat is wel een bepaald segment”, merkt Bonhof veelzeggend op.

Volledig scherm Een bovengronds 'opzetzwembad' voor in de tuin. © Shutterstock

Goedkoper

Heb je een wat kleinere portemonnee en wil je het campinggevoel naar de tuin halen? Dan ben je eigenlijk al te laat, schrijft zwembadenwebshop.nl: ‘In februari en maart komen de producten voor het zomerseizoen binnen. Deze zijn dan het beste geprijsd! In de zomer wil namelijk bijna iedereen een zwembad kopen en je raadt het al, dan gaan de prijzen omhoog.’ Een opzetzwembad kost al snel een paar honderd euro, afhankelijk van de kwaliteit. Een belangrijk advies voor wie nog wil toeslaan: het is niet zo simpel dat je er water in laat lopen en klaar is kees. Lars Keupink: ,,Je moet de kwaliteit van het water bijna om de dag testen op kwaliteit en behandelen met bijvoorbeeld chloor. We hebben dit jaar een poeder ontwikkeld dat ervoor zorgt dat de bacteriën niet aan de wand kleven.”

Quote Als het aantal grote baden toeneemt, stelt dat drinkwater­be­drij­ven wel voor een uitdaging Cornelis Vlot, waterbedrijf Vitens

Hoe je het ook wendt of keert: zwembaden bevatten op z'n minst een paar duizend liter water, op de poedelbaden voor kinderen na. Waterbedrijf Vitens reageert dan ook voorzichtig kritisch op de trend. ,,We hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid om een gezonde balans te vinden in waterverbruik”, zegt Cornelis Vlot namens Vitens. ,,We onttrekken water uit de grond en dat komt op een natuurlijke manier via regen en de rivieren weer terug. Als het aantal grote baden toeneemt, stelt dat drinkwaterbedrijven en andere gebruikers van water wel voor een uitdaging.”