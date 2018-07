Altena Tourtocht jubileert: 'Waar alles verandert, is dit hetzelfde gebleven'

ALMKERK - Voor de liefhebbers van oldtimers is het al jaren een hoogtepunt: De Altena Tourtocht. Zaterdag beleefde die zijn 25ste uitvoering. Een jubileumuitvoering dus met veel deelnemers met start en finish in Almkerk.

Gies van Eijs uit Wilnis parkeert zijn glimmende Austin voorzichtig in de schaduw van een boom. ,,Dat was een mooie tocht", zegt hij bij het uitstappen. Met zijn 70-jarige oldtimer is hij een van de deelnemers aan de tocht en behoort tot de eersten die in Almkerk terug is. Hij is niet voor de eerste keer van de partij. ,,Nee, ik heb hier al vaak meegedaan. Het is steeds goed hier. Een heel mooi gebied hier."

Hij loopt nog eens om de auto. ,,Ik heb er nog meer", vertelt hij. ,,In Friesland heeft deze zich onlangs goed gedragen. Daarom heb ik vandaag voor hem gekozen."

Gevarieerde stoet

Binnen in 't Verlaat volgt Ewout van Wijk, voorzitter van de organiserende stichting, het verloop van de toch op zijn laptop. Hij is dik tevreden over het aantal deelnemers. ,,We hebben er 160, personenauto's, vrachtauto's en motoren. Kortom een heel gevarieerde stoet met deelnemers overal vandaan, zelfs uit België."

Volledig scherm Tekst loopt door onder de foto. © Teus Van Tilborg

Het enige criterium om mee te doen is dat het voertuig tenminste 50 jaar oud moet zijn. ,,Vanwege het jubileum voert de tocht, 115 kilometer lang, dit keer uitsluitend door het Land van Heusden en Altena." Is er in er in de voorbije jaren nog wat veranderd? ,,Heel veel dingen in de wereld zijn veranderd. Dit is hetzelfde gebleven. Steeds weer gezellig bezig zijn met dezelfde hobby."

Intussen druppelen meer deelnemers binnen. Gijs van Tilborgh uit Sprang-Capelle heeft de tocht gereden in een Mercedes 170V diesel automaat. ,,Het was een leuke rit met een goede sfeer."