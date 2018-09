Ambtsgebed bij raad ter discussie in Altena

Woudrichem schafte het ambtsgebed in 2012 al af. In Werkendam wordt alleen gebeden voor aanvang van de raadsvergadering en niet, zoals in Aalburg, zowel bij aanvang als na afloop. ,,Zo zie je: het is in alle drie de gemeenten anders. Dus er moet straks wel een besluit over genomen worden.’’ Bouman stelt dat dit niet aan de huidige raadsleden is, maar aan de nieuwe. Desondanks pleitte hij dit weekeinde in zijn weblog voor afschaffing. ,,Het spookte door mijn hoofd en ik wilde het kwijt’’, aldus Bouman. Gistermiddag had hij naar eigen zeggen al aardig wat reacties. ,,En tot nu toe alleen maar positief. Al zijn er vast mensen het niet met mij eens.’’