Andel nieuwsgierig naar bouwplan 37 nieuwe woningen

Het plan ligt al jaren op de plank. Het gaat er nu toch van komen: de ontwikkeling van een woongebied tussen globaal de Beatrixstraat, de Wilhelminastraat en de Burgemeester van der Schansstraat. Tijdens een zeer drukbezochte informatie-avond werd het plan van Zijlstra Beheer BV en Tankens Projectontwikkeling BV gepresenteerd in het bijzijn van wethouder Izak Koedoot.

37 woningen

Het plan omvat in totaal 37 woningen, waaronder een bestaande woning en een woning voor vervangende nieuwbouw. Gekozen is voor een gevarieerd aanbod aan woningen, passend in de sfeer van het dorp: rijtjeswoningen, generatiewoningen en twee-onder-een kapwoningen.

Het plan is zodanig opgezet dat het in fases gerealiseerd kan worden binnen vier tot vijf jaar. Met de gemeente is afgesproken dat zowel met de woningen als de planopzet rekening gehouden wordt met de klimaatverandering. Op de platte daken van de bijgebouwen komt bijvoorbeeld een groen dak om de afvoer van het water te vertragen. In het hart van het plan komt een wadi voor de opvang van het hemelwater. Die gaat ook onderdeel uit maken van een groenplein met speeltoestellen en bankjes waar Andelnaren elkaar kunnen ontmoeten.

Ontsluiting

De nieuwe wijk in het hart van het dorp krijgt twee ontsluitingen: op de Wilhelminastraat en langs De Poort naar de Burgemeester van der Schansstraat. Het is de bedoeling dat als eerste een deel aan de Wilhelminastraat aangepakt wordt waar een grote schuur gesloopt zal worden.

De opzet van de informatieavond was om input van de bewoners te krijgen wat past in de nieuwe Omgevingswet. Die informatie gaat mee naar het college van B en W.