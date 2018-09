Automobilist uit Woudrichem schept man (22) van achteren en rijdt door, slachtoffer naar ziekenhuis

Minister Carola Schouten heropent 'eigen' school in Waardhui­zen: 'Het voelt als een reünie'

15 september WAARDHUIZEN - In 1981 zette ze haar eerste stappen op het plein van de christelijke basisschool in Waardhuizen. Nu, zoveel jaren later, is Carola Schouten terug op hetzelfde plein. Als minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. En daar zijn ze in Uitwijk en Waardhuizen best trots op.