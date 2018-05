Avond4daagse Woudrichem schrapt derde etappe niet: 'Laat mensen maar hier naartoe komen'

,,Het gaat gewoon door", zegt tochtcoördinator Jan Raams. In de aangrenzende Bommelerwaard heeft het Rode Kruis op grond van de informatie van 15.30 uur wél een streep gezet door de derde avond. 'Omdat we alle deelnemers graag tijdig willen informeren, konden we niet langer wachten. We willen geen risico lopen met kinderen. Ook zien we dat omliggende wandeltochten om deze reden inmiddels hebben geannuleerd.'

'Prima wandelweer'

Daar hoort Woudrichem dus niet bij. ,,Als mensen toch de tien of de vijftien willen lopen, laat ze dan maar naar Woudrichem komen." Raams heeft de hele dag de weersverwachting in de gaten gehouden en schat het anders in dan het Rode Kruis Bommelerwaard. ,,Het is warm, er is kans op een bui, maar verder is het prima wandelweer."