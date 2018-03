B en W Woudrichem uitermate teleurgesteld over handelswijze De Vleet

WOUDRICHEM - Bij de verkoop van De Veste aan de Makelaars van Altena heeft het bestuur de financiële aspecten de boventoon laten voeren boven de maatschappelijke waarde van een plan dat door Woonlinie voor het monumentale pand was ontwikkeld. Het college van B en W is dan ook uitermate teleurgesteld in de handelswijze van het bestuur van stichting De Vleet, de eigenaar.

"Dit getuigt van een onbuigzame houding, zonder gevoel voor de maatschappelijke taak die De Vleet heeft vervuld en de relatie die in de jaren tussen De Vleet en de gemeente is opgebouwd en onderhouden." Het college schrijft dit in een brief aan de gemeenteraad met daarin ook een zeer uitgebreid feitenrelaas. De directe aanleiding daartoe is een eerder deze maand unaniem aangenomen motie waarin het college gevraagd wordt er bij De Vleet op aan te dringen terug te komen op haar besluit De Veste aan de Makelaars van Altena te verkopen en het pand beschikbaar te stellen voor een maatschappelijke bestemming.

Uit het feitenrelaas blijkt dat De Veste is verkocht voor 270.000 euro. Woonlinie had 100.000 euro wil betalen, maar die had dan wel in het pand willen investeren zodanig ook, zoals wethouder Paula Jorritsma (Progressief Altena) in een mondelinge toelichting zegt, de buurtfunctie die het pand altijd heeft gehad, behouden blijft.

In de raadsbrief zegt het college ook zich niet aan de indruk te kunnen onttrekken dat het bestuur doelbewust op deze manier heeft gehandeld. Dit maakt het vooral op uit de korte periode van twee dagen tussen het voorstel van het makelaarskantoor en de besluitvorming door het bestuur. Het college was op de hoogte van het feit dat De Vleet via het makelaarskantoor in de verkoop zou komen, maar niet dat het aan hen verkocht zou worden.