Behandeling bestemmingsplannen heeft nog best wat voeten in de aarde in Woudrichem

Zo is er nu één bestemmingsplan gemaakt voor de dorpskernen van Almkerk, Andel, Uitwijk en Waardhuizen. Een plan met nauwelijks nieuwe ontwikkelingen, een conserverend plan dus. De raad is nu aan zet om daar een oordeel over te geven. En dat heeft best nog wat voeten in de aarde, zo bleek bij de eerste behandeling, dinsdagavond.

Bestemming percelen

De discussie speelde zich vaak op perceelniveau af. Begrijpelijk, omdat op het plan veertien reacties zijn gekomen, vooral van bewoners die het niet eens zijn met de bestemming van hun perceel. Een aantal van hen lichtten hun reactie toe in de hoop bij de raad gehoor te vinden. Of dit zo is, wordt op 24 april duidelijk bij de definitieve besluitvorming. De reacties waren divers. Zo werd bijvoorbeeld gepleit voor een ruimere bestemming voor het monumentale pand Julianastraat 1 in Andel dat nu een kantoorfunctie is. Hoewel dit nog niet aan de orde is, werd gevraagd ook wonen mogelijk te maken. Aan de Kerkstraat in Almkerk wil iemand een woning splitsen, maar hij loopt tegen het feit aan dat parkeernormen dat tegenhouden.



Anne Duizer (CU) vroeg zich af waarom gekozen is voor een conserverend plan waarin ook bouwmogelijkheden zijn geschrapt. Vooral nu er behoefte is aan woningbouw en zich nieuwe vormen van wonen aandienen. Volgens René Hoegee (Altena Lokaal) is er zoveel gewijzigd dat niet van een conserverend plan gesproken kan worden. Wethouder Izak Koedoot (CU) maakte duidelijk dat het altijd mogelijk blijft per geval, als dit zich aandient, een afweging te maken of aan een bouwplan meegewerkt kan worden.