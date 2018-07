Brand legt drie tuinhuizen en schuttingen volledig in de as: 'Ik was zo in paniek'

WOUDRICHEM - De ravage in een aantal tuinen in de Burg. van der Lelystraat in Woudrichem is enorm. Drie grote tuinhuizen gingen zondag in vlammen op.

,,Als je snel iets wilt, is een bouwpakket de beste oplossing.'' Buurman Jan van Engelen zegt het op nuchtere toon. Dat was gisteren wel anders, toen hij van onder het dak van het tuinhuis bij de buren de vlammen zag en niet veel later de schutting en zijn eigen tuinhuis in brand zag vliegen. ,,Tot mijn spijt heb ik Gertjan wel wat lelijke dingen gezegd, ja. Maar we zijn weer oké.''

Die Gertjan is Gertjan van Brouwershaven, bewoner van een huis aan de Burgemeester Van der Lelystraat in Woudrichem. Hij had zondagmiddag een visje gebakken, zegt zeker te weten dat hij het vet had uitgezet, en plofte rond 15.00 uur op de bank in zijn woonkamer om op tv naar de Tour de France te kijken. Toen hij even naar de slaapkamer boven liep om iets te pakken, hoorde hij geknetter. ,,De vlammen schoten al onder het dak vandaan'', blikt hij terug, terwijl hij op het schermpje van zijn gsm kijkt. Om 15.20 uur belde hij het alarmnummer. ,,Nou ja, ik was zo in paniek dat het mij niet eens lukte. Nu pas zie ik dat er onderin een knopje zit dat automatisch het alarmnummer 112 belt.''

Tuinslang

De brandweer was volgens Van Brouwershaven snel ter plaatse. Zijn vrouw, die aan het werk was en in paniek was opgebeld, kwam met haar scooter de straat in gereden en zag de brandweerwagens staan. Geen van de buren had de brand zelf kunnen blussen. Van Engelen: ,,Ik ben nog wel met een tuinslang in de weer geweest, maar het had geen zin meer.'' In totaal verwoestte de brand drie tuinhuizen en twee houten schuttingen.

Ze hebben geluk gehad, zeggen ze zelf. Van Brouwershaven: ,,Als de wind anders had gestaan, had het vuur naar onze woningen kunnen overslaan.'' Want niet alleen vlammen veroorzaken brand, ook stukjes brandend materiaal dat op zonneschermen neerdaalt, kan het vuur laten overslaan. ,,Nu begrijp ik pas wat mensen voelen als ze huis en haard zijn kwijtgeraakt bij een brand'', zegt Gertjans vrouw Paula.