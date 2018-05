Code geel: Avondvierdaagsen Bommelerwaard en Woudrichem gaan door

Voorrang voor streekpro­duc­ten op jaarmarkt Woudrichem

12 mei WOUDRICHEM - De Jaarmarkt in Woudrichem zit er weer op. Het was de gehele zaterdag gezellig druk in het stadje. ,,Het is een heerlijke dag geweest", zegt voorzitter Aart Geurtsen. ,,Ik ben dik tevreden."