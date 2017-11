Duizenden euro's schade voor buit van 25 euro in Woudrichem

WOUDRICHEM - Inbrekers die afgelopen nacht toesloegen bij restaurant De Stroming in Woudrichem, hebben voor duizenden euro's schade aangericht. De buit was een schamele 25 euro.

,,Er miste een strip op de voordeur, dat was het eerste dat me opviel'', zegt eigenaar Bernard van Bergeijk. Daar hadden ze aan lopen rommelen. En ook aan de keukendeur. Kennelijk was het niet gelukt om zo binnen te komen, want ook het raam van de spoelkeuken lag eruit. Dat hadden ze op de spoelkraan gegooid, waardoor ook de wasbak kapot ging. Ze hebben alles overhoop gehaald en 20 á 25 euro meegenomen. Verder miste er niets. De tablet en nog wat andere spullen die ze mee hadden kunnen nemen, hebben ze laten liggen.

Quote Waarom? Waarvoor? Wat denk je nou te vinden? Eigenaar Bernard van Bergeijk:

Desondanks is de schade groot. ,,Vandaag zijn ze al de hele dag bezig geweest met herstelwerk. Het is wel voor drie- tot vierduizend euro schade. En dan denk ik: Waarom? Waarvoor? Wat denk je nou te vinden? Niemand betaalt toch meer met contant geld. En als dat er al ligt, dan laten we het niet in het restaurant liggen, maar nemen we het mee.''

Troep