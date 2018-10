'Enorm gefrustreerde man' uit Andel staat terecht voor smaad

DEN BOSCH - Een man uit Andel (57) stond woensdag in Den Bosch bij polittierechter Dijks terecht voor smaad. Het gaat om een reactie van hem op een website waarbij melding werd gemaakt van een inval op een bedrijventerrein in Hedel in 2016. Bij de ontmanteling van een hennepkwekerij werden zes mannen aangehouden in de leeftijd van 22 tot 51 jaar.

In het bericht werden geen namen genoemd. Maar dat deed de man uit Andel wel. Hij verwees met naam en toenaam naar een man die zich net als de aangehouden mannen bezighield met hennepteelt. Hij zou veel geld hebben overgehouden aan ‘planten’. De man uit Andel gaf zichzelf een andere naam. ,,Ik wilde anoniem blijven. Het ging mij erom dat mensen wisten wat die man allemaal aan het uitvreten was”, zei hij.

Vervelend

De door hem beschreven man deed aangifte bij de politie. ,,Hij vond het op zijn zachtst gezegd vervelend dat u het bericht had geschreven”, aldus de rechter. Daarmee moest ze bij de man uit Andel niet aankomen. Volgens hem zat of zit de andere man ‘volop in de wiet’. ,,Dat heb ik de politie verteld. Waarom wordt er niet op door gerechercheerd?”, wilde hij weten.

De ging de rechter niet op in. Net als de officier van justitie. Zij vond dat de andere man terecht aangifte heeft gedaan. De officier eiste een boete van 350 euro. ,,Gezien de financiële situatie van meneer, mag dat in termijnen”, aldus de officier die heeft gehoord dat de man financieel krap zit. Hij is ‘eigen baas’ als dakdekker. Maar daar komt niet veel van terecht vanwege getob met de gezondheid.

De advocaat van de man legde uit dat de politie van zijn cliënt gedetailleerde gegevens heeft gekregen over de vermeende hennepteler. ,,Maar daar is de politie niet op doorgegaan. Daar is mijn cliënt enorm door gefrustreerd’', aldus de advocaat.

'Op het randje'

,,Sommige mensen moeten voor een stuk of vijftien hennepplantjes hun huurhuis uit. En zo’n man kan zo maar doorgaan. Mijn cliënt klaagt terecht over het disfunctioneren van het Openbaar Ministerie, politie en burgemeester”, zei de advocaat. Hij verwees naar een wetsartikel waaruit zou blijken dat in dit geval geen sprake is van smaad. Want de verdachte mocht ‘te goeder trouw aannemen dat het ten laste gelegde waar was en dat het algemeen belang de ten laste legging eiste’.

De rechter ging er niet op in dat de man zegt 22 getuigen te hebben die zijn beweringen kunnen bevestigen. Maar volgens haar is geen sprake van smaad. Dat blijkt volgens haar uit min of meer vergelijkbare zaken waarover de Hoge Raad zich heeft gebogen. ,,Maar het is op het randje.”