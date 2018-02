Exploitant AquaAltena stopt met beheer van zwembad in Andel; exploitatie niet rond te krijgen

ANDEL - De toekomst van zwembad AquaAltena in het Brabantse Andel is onzeker. Exploitant Sportfondsen Andel stopt vanaf 1 januari 2019 met het beheer van het bad.

Sportfondsen Andel, de beheerder van AquaAltena, heeft de gemeenten Woudrichem en Aalburg donderdag laten weten dat het vanaf 1 januari volgend jaar stopt met de exploitatie van het zwembad aan de Middenweg. Ook de huurovereenkomst is vanaf die datum opgezegd.

Ondanks een extra bijdrage voor het beheer en een eerdere subsidie krijgt Sportfondsen de exploitatie van het bad niet rond. Het personeel van AquaAltena is inmiddels ingelicht over het besluit.

Het Andelse zwembad verkeert al een tijdje in zwaar weer. Woudrichem en Aalburg zijn eigenaar van het in 2014 geopende zwembad, maar het lukte Sportfondsen telkens niet om de exploitatie rond te krijgen, omdat de bezoekcijfers ver achterbleven bij de verwachtingen. In 2015 werd een verlies geleden van een ton. Met name in de zomermaanden blijven bezoekers van het buitenbad weg, omdat zij liever naar de strandjes langs de Afgedamde Maas gaan.

Huurschuld

De situatie was zelfs zo nijpend dat Sportfondsen ook de huur niet meer kon betalen. De gemeenten moesten bijspringen met extra geld, maar dat kon alleen als eerst de ontstane huurschuld werd betaald. Het zwembad kreeg over de jaren 2017 en 2018 een extra bijdrage van 100.000 euro per jaar.

Dat was tegen het zere been van Optisport, die vond dat met het verstrekken van de aanvullende subsidie de exploitatie van het zwembad opnieuw aanbesteed had moeten worden. Het bedrijf dat zo’n 80 zwembaden in Nederland exploiteert, had al eerder laten weten de exploitatie van AquaAltena over te willen nemen. Optisport diende daarom een klacht in bij Commissie van Aanbestedingsexperts. Voor zover bekend is in die zaak nog geen uitspraak gedaan.