Gebroken kaak door mishandeling met ijzeren pijp in Almkerk, politie zoekt getuigen

Altena treft maatrege­len voor huisves­ting arbeidsmi­gran­ten

1 september WIJK EN AALBURG - In Altena komen meer woningen voor arbeidsmigranten. Bij wijze van proef worden die, als de raden akkoord gaan, gehuisvest op bedrijventerreinen of in het buitengebied. Altena wil op deze manier ­ondernemers tegemoet komen, die hun personeel nu amper onderdak kunnen bieden.