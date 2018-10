Gemeente Woudrichem: Migranten in Rijswijk wonen legaal

Dat gebeurt, meldt burgemeester Arie Noordergraaf van Woudrichem: de pandeigenaar moet binnen drie maanden zorgen dat het pand er net zo uit ziet als op de bouwtekeningen. Als dat gereed is, voldoet de eigenaar aan alle regels. ‘Uit controles op 18 en 20 september is gebleken dat vergunninghouders al druk bezig zijn met het verrichten van de benodigde aanpassingen’, schrijft hij in een brief aan de gemeenteraad.



Ook aan de eisen voor brandveiligheid wordt voldaan. Er moeten nog wat aanpassingen worden gedaan aan ventilatieroosters en brandwerende beglazing. Als dat binnen twee weken gebeurt, is de situatie volgens de brandweer in orde. Verder komt er een aparte rook- en barbecueruimte - in de vorm van een garagebox - en is afgesproken dat de bewoners voortaan aan de achterzijde van het pand worden opgehaald, in plaats van aan de voorkant, om overlast voor buren te beperken.