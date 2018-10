Graffittikunst in 'het mooiste tunneltje van Altena'

GIESSEN - De complimenten zijn niet van de lucht. En dan is het werk nog niet eens af. Het tunneltje onder de N322 in Giessen heeft nu al een metamorfose ondergaan. Dankzij de frisse graffiti van drie graffitikunstenaars, waaronder Giessenaar Diederick Bax, de initiatiefnemer van het project.

Quote Het is een van de mooiste dingen die ik heb gemaakt. Met 150 vierkante meter, ook het grootste. Diederick Bax, graffitikunstenaar en initiatiefnemer van het project ,,Ja, we krijgen veel positieve reacties tijdens ons werk", vertelt Bax. ,,Maar, zo wordt er vaak bij gezegd: 'Het is te hopen dat er niet overheen geschilderd, of op gekliederd wordt."



Bax heeft er lang naar uitgezien om het tunneltje met graffitikunst een facelift te geven. Hij is er trots op dat het uiteindelijk, dankzij ook de financiële steun van de gemeente, lukt. ,,Het is een van de mooiste dingen die ik heb gemaakt. Met 150 vierkante meter, ook het grootste."

Volledig scherm Diederick Bax bezig Fort Giessen vorm te geven. © Teus Van Tilborg

Het kunstwerk dat nu uitgevoerd wordt is wat anders geworden dan de bedoeling was. Het heeft met de kosten te maken. ,,Maar", benadrukt Bax, ,,belangrijke uitgangspunten, zoals voor Andel en Giessen herkenbare objecten zijn gebleven." Als hij dit zegt is hij bezig met de verdere vormgeving van fort Giessen. Aan de Andelse kant is de Romboutstoren al afgebeeld.

Lokaal

Het ontwerp is van de Limburgse graffitikunstenaar James Jetlag, die met een andere kunstenaar, Nash, het project mee uitvoert. ,,De voorkeur is uitgesproken voor natuurlijke kleuren en taferelen. Daar ben ik goed in. Vandaar dat Diederick mij erbij betrokken heeft. Het is leuk om te doen hier, maar voor mij is het standaard." Hij verwacht niet dat het onder geschilderd of besmeurd wordt. ,,Zeker als er een lokaal iemand bij betrokken is, is er respect voor. Bovendien komt er een coating overheen."

Aan toeschouwers geen gebrek. CDA-raadslid Ton van Oostrum is er ook. ,,Ik kom elke dag wel even kijken. Iedereen moet dit toch mooi vinden." In de raad heeft hij een lans voor het project gebroken. 7.000 euro is beschikbaar gesteld. Eigenlijk te weinig vindt hij. ,,Als je ziet wat beschikbaar is voor kunst op rotondes, is dit te weinig. Ik vind dat deze kunstvorm en wat hier gebeurt, hiermee te vergelijken is. Het wordt het mooiste tunneltje in Altena."