Grote brand bij garagebedrijf in Woudrichem, vuur is onder controle

WOUDRICHEM – Bij een garagebedrijf in de Burgemeester van de Lelystraat in Woudrichem is dinsdagochtend rond 05.00 uur brand uitgebroken. Volgens de Veiligheidsregio staan ongeveer zes garageboxen die aan het bedrijf vastzitten in brand. De brandweer heeft de brand inmiddels onder controle. Ook is voorkomen dat de brand naar het garagebedrijf over zou slaan.