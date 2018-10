Grote brand bij garagebedrijf in Woudrichem, zes garageboxen verloren gegaan

Rookontwikkeling

Gedurende de brand kwam veel rook vrij. Direct omwonenden konden hier last van hebben. De hulpdiensten adviseerden daarom om ramen en deuren te sluiten en ventilatie uit te zetten. De brandweer sprak van geluk dat het windstil was, waardoor de rook niet over het water richting Gorinchem kon trekken. Toch spraken verschillende Gorcumers 's ochtends op social media over een brandlucht.



De zes garageboxen zijn volgens de brandweer nagenoeg uitgebrand. Rond 06.40 uur kon worden gemeld dat het vuur onder controle was. Vervolgens is de brandweer nog enkele uren bezig geweest met nablussen.