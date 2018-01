Hoog water mooi om te zien, maar niet iedereen is er blij mee

Henk van Noorloos uit Andel: 'Overal een psalm aan de muur'

5 januari ANDEL - In heel Holland een psalm aan de muur. Als het aan Henk van Noorloos ligt wordt dit werkelijkheid. Hij is het creatieve brein achter het project Psalmpje.nl dat binnenkort in De Voorhof, de Gereformeerde kerk, in Andel wordt gepresenteerd.