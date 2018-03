Inwoners Andel praten over bouwplannen in het dorp

Het is de bedoeling het complex te realiseren in samenhang met De Bloesemhof, een wooncomplex voor bewoners met een beperking en, dat is nieuw, een tandartsenpraktijk. Woonlinie neemt de bouw van dit complex voor haar rekening. Er moet echter wel voldoende belangstelling voor zijn. En dat is nog lang niet het geval. Omdat het project al zo lang loopt zijn potentiële bewoners afgehaakt. Als er binnen een paar maanden toch voldoende belangstelling is, wil Woonlinie eind dit jaar gaan bouwen. Meander geeft nog geen uitsluitsel of die haar plan doorzet als uiteindelijk De Bloesemhof niet doorgaat.

De bouwplannen kwamen aan de orde tijdens een bijeenkomst van de dorpsraad die in het teken stond van de woningbouw in hert dorp. Veel bewoners waren erop af gekomen. Wethouder Izak Koedoot was aanwezig en praatte de aanwezigen bij over vooral de ontwikkelingen in het bestemmingsplan Bronkhorst. Daar wil Tankens Projectontwikkeling BV een aanzienlijk aantal woningen bouwen in verschillende categorieën. De eerste fase wil het bedrijf starten in het eerste kwartaal van volgend jaar.