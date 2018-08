Klimmen via 190 treden naar het hoogste punt in Woudrichem

WOUDRICHEM - De klim naar het hoogste punt van de Woudrichemse toren, in de volksmond bekend als de Mosterdpot, is op zich al een belevenis. Een avontuur eigenlijk, ruim 190 treden moeten genomen worden om het hoogste punt te bereiken.

Via een wenteltrap die steeds smaller wordt, langs het fraaie uurwerk en de klok, wordt het hoogste punt, 34 meter, bereikt. Voor stadsgids Peter Baks van het Stadsgidsengilde Woudrichem, heeft de trap geen geheimen meer. Hij is al heel wat keren op en neer geweest. ,,Ontelbare keren haast, minimaal één keer in de week", vertelt hij.

Moeite waard

Ook deze zaterdag is hij weer bovenop de toren te vinden om 'torenklimmers' te vertellen over de toren, de geschiedenis en wat er zoal te zien is. En dat is dit keer heel veel dankzij het heldere weer. Hij is niet de enige die bij het torenklimmen actief is. ,,We hebben een groep vrijwilligers die dit graag doet. Per keer zijn we met ons tweeën. Eén boven en één beneden. We wisselen elkaar af."

Quote Wat hier zo mooi is: de toren staat in de vesting en je ziet de verdedi­gings­wer­ken heel goed. Bert van Keeken, bezoeker toren

Het is volgens Baks vooral het weidse uitzicht en het verhaal over de rivieren die hier samenkomen dat de mensen boeit. Sommigen zien toevallig het bordje 'torenklimmen' staan en laten de kans niet voorbij gaan naar boven te gaan. Anderen zijn er speciaal voor naar Woudrichem gekomen. Bert van Keeken uit Alphen aan den Rijn is zo iemand. ,,Het is de vijfde of zesde toren dit jaar. Ik ben dus wel wat gewend. En wat hier zo mooi is: de toren staat in de vesting en je ziet de verdedigingswerken heel goed. Het was echt de moeite van de klim waard. En de gids vertelde ook zoveel."

Quote Het was formidabel. Ik kon veel verder kijken dan ik had verwacht. Tilburg, Rotterdam, Zaltbommel en Utrecht. Sander de Vree, bezoeker toren

Formidabel

'Het is een aanrader' is deze middag vaak te horen. Sander de Vree uit Opheusden houdt van vergezichten. Dat is voor hem de reden een euro neer te betalen om naar boven te gaan. ,,Ik verwacht veel te kunnen zien." Hij komt helemaal aan zijn trekken. ,,Het was formidabel", vertelt hij enthousiast bij terugkeer op de begane grond. ,,Ik kon veel verder kijken dan ik had verwacht. Tilburg, Rotterdam, Zaltbommel en Utrecht."

Quote Toen het eerder dit jaar hoog water was, was het druk. Heel druk zelfs. We konden het nauwelijks aan. Peter Baks, stadsgids

Rond half vier zijn de laatste torenklimmers weer beneden. Baks maakt de balans op. Er zijn 21 bezoekers geturfd, waaronder ook een paar kinderen. Hij is niet ontevreden. ,,Het is het gemiddeld aantal. Toen het eerder dit jaar hoog water was, was het druk. Heel druk zelfs. We konden het nauwelijks aan."



Deze maand kan de toren elke zaterdagmiddag tussen 13.00 en 15.15 uur beklommen worden.