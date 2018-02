Lab voor landbouw groeit in Almkerk

Nog geen vier jaar nadat de bevriende koppels Simone en Arend Koekkoek en Karin Timmerman en Kees Westein begonnen te dromen over een innovatiecentrum voor de landbouw, groeit hun Campus Almkerk gestaag. Aan de Laagt werd een oude vervallen boerderij gekocht. Daar zitten nu meerdere bedrijven die door samen te werken en kennis uit te wisselen flinke stappen zetten in vernieuwende concepten.

Een concept dat hun oorspronkelijke droom dicht benadert, is pixelfarming. Simone Koekkoek legt uit: ,,Wij willen afstappen van het idee dat je alleen door massaproductie als agrariër je geld kunt verdienen. We willen ook dat burgers weer voeling krijgen met de producten die ze in hun voedsel verwerken. Bij pixelfarming pacht je een stukje grond en bepaal je zelf wat daarop moet worden verbouwd. Je hebt dan een soort moestuin eigenlijk, maar hoeft daar verder niet naar om te kijken.''

Op de 10 hectare van Campus Almkerk kunnen in de toekomst zo'n 1.000 'moestuinen' komen van pachters. Het zaaien en planten, de verzorging, dat gebeurt allemaal door een robot. Ook die ontwikkelen we zelf. De robot beheert het land zelf. Hij levert voor elke individuele plant de hoeveelheid water of mest die nodig is, met behulp van sensortechnologie. Een ander bedrijfje op de Campus ontwikkelt mogelijkheden om 'de klant' per mail of app ook op de hoogte te houden van bijvoorbeeld het groeiproces. Vanaf de bank thuis kun je dus volgen hoe het gaat met jouw aardappelen, bloemen of winterwortelen. Of met de ingrediënten waarmee je een heerlijke vegaburger kunt maken.''

Quote Je kunt ook anders dan met massaproductie geld verdienen Simone Koekkoek

Eerste gewassen

Over een week of zes worden de eerste gewassen gezaaid. Hoe de logistiek straks na de oogst gaat werken, is wat Kees Westein betreft nog onduidelijk. Ook daarover wordt nu nagedacht. ,,We willen landbouwproducten verbouwen voor de eigen regio. Ook de route van het land naar de consument moeten we nog uitvinden. Of mensen dan hier hun spullen komen halen, de spullen thuis worden bezorgd of deels toch naar winkels gaan, dat gaan we nog bedenken. Maar hoe dan ook zit je met veel minder transportkosten dan in het huidige systeem. En met minder uitstoot van CO2.''

Door bedrijven bij elkaar op de Campus te zetten, zorgen korte lijntjes voor snelle resultaten, meent Westein. ,,Dat werkt fantastisch. Het is stimulerend, mensen houden elkaar scherp, je kunt snel schakelen, snel besluiten nemen.''

Ook op het gebied van werken en wonen wil Campus Almkerk nieuwe concepten ontwikkelen. Zo staat op het terrein inmiddels een Heijmans One. Dat is een door Heijmans ontwikkelde verplaatsbare woning voor alleenstaanden. Die heeft een keuken, een badkamer, een ruime woonkamer met vide, een aparte slaapkamer én een eigen voordeur met een buitenterras. Op de woning zijn zonnepanelen geplaatst. Er zit ook een huurder in, die moet ervaren of alle energiebesparende aanpassingen niet ten koste gaan van het wooncomfort.

Korte slagen

Op het terrein staat ook een nieuw type windmolen. En een proefopstelling waarmee zonlicht wordt omgezet in warmwater. Koekkoek over de filosofie van de Campus: ,,We maken bij het bedenken van producten korte slagen. We maken iets, gaan er mee aan de slag en ontwikkelen stapje voor stapje door.'' Westein vult aan: ,,Wij creëren een probleem en bedenken dan slimme oplossingen. Zo hebben we hier in ons onderkomen de gaskraan dichtgedraaid. Vervolgens gaan we bedenken hoe we hier toch aan elektriciteit en warm water kunnen komen.''

De Campus is inmiddels energieneutraal, maar de initiatiefnemers willen ook onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om energie op de eigen locatie op te slaan. Bij het opbouwen van de werkruimten in de voormalige loods is met verschillende systemen gewerkt om uit te proberen wat het beste werkt. Koekkoek, afkomstig uit de bouwwereld: ,,Elke werkruimte heeft een andere vloeropbouw. Daarbij hebben we traditionele watergevoerde, maar ook elektrische vloerverwarming toegepast. Zo kun je een goede vergelijking maken.''