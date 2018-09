Man uit Altena legt explosief uit WOII thuis op weegschaal

,,Levensgevaarlijk’’, aldus de geschrokken wijkagent Ruud Peters. ,,We blijven iedereen waarschuwen: raak zo’n explosief niet aan. Toch gebeurt het regelmatig dat mensen ze zelfs oprapen. Als zoiets ontploft, is het leed niet te overzien.’’

Nadat de vinder zelf de politie belde om over zijn vondst te vertellen, is de Explosieven Opruimingsdienst (EOD) ter plaatse gekomen om het vier kilo wegende gevaarte onschadelijk te maken. ,,‘Laat hem liggen waar hij nu ligt, niks doen, we komen eraan’’’, zeiden wij....’’ aldus Peters.

Schaamte

Waar het explosief is gevonden en waar de vinder woont, wordt bewust niet bekendgemaakt. ,,Bovendien schaamt hij zich diep over zijn onhandige optreden. Maar het was in ieder geval binnen de gemeentegrens van de toekomstige gemeente Altena.''

Wie vermoedt dat hij op een explosief uit de oorlogsjaren is gestuit, dient de politie te bellen en het ding vooral ongemoeid te laten. ,,Zet er bijvoorbeeld een tak of een emmer in de buurt, zodat we de plek kunnen herkennen’’, adviseert Peters. Hoe ouder een explosief, hoe instabieler, waarschuwt hij.